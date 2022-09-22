Два человека погибли во время охоты за месяц в Ленобласти

За месяц в Ленобласти погибли двое охотников. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сезон охоты на лося любого возраста открылся в Ленобласти. Продлится он до 10 октября, о чем пишет online47.ru. Вот только не всякая охота проходит без происшествий, как уточняют региональные власти. В частности, за неполный сентябрь Охотнадзор зафиксировал два случая гибели людей на охоте. Поэтому власти напоминают о соблюдении простых мер безопасности.

- В течение месяца на охоте погибли два человека. Это произошло из-за нарушения техники безопасности. По факту происшествий возбудили уголовные дела, - пишет издание.

В Охотнадзоре в очередной раз напоминают о важности соблюдения правил безопасности при охоте, ведь от этого напрямую зависит жизнь других людей. Напомним, один из трагических случаев произошел в начале сентября в лесу под Тосно. Там собака случайно нажала на спусковой крючок винтовки и убила хозяина. В истории все еще разбираются следователи.