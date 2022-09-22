Умер Дмитрий Бесов, 98-летний ветеран и основатель футбольной школы «Смена»

Дмитрию Бесову было 98 лет. Фото: c cайта ФК "Зенит".

В Санкт-Петербурге умер Дмитрий Бесов, ветеран, легенда ленинградского футбола и основатель футбольной школы «Смена». Соболезнования родным и близким Дмитрия Николаевича уже выразил ФК «Зенит», ведь именно СДЮШОР «Смена», которой до 2005 года руководил Бесов, воспитала больше 50 футболистов высшей лиги, 10 из них стали чемпионами СССР 1984 года в составе сине-бело-голубых. Среди самых известных учеников Бесова - Дмитрий Радченко, Владислав Радимов, Вячеслав Малафеев, Владимир Быстров, Андрей Аршавин.

Сам Дмитрий Бесов начал профессионально играть в футбол в клубе «Красная Заря», с 1951 по 1955 годы тренировал армейские команды Севастополя и Мурманска, после чего вернулся в родной Ленинград. Следующие 11 лет Дмитрий Бесов занимался воспитанием юных спортсменов в школе ЛенГОРОНО. В 2009 году «Смена» была реорганизована в «Газпром»-Академию и с 2014 года она носит имя Дмитрия Бесова.

Дмитрий Бесов участвовал в Великой Отечественной войне, имеет боевые ордена и медали. Также ему присвоено звание заслуженного работника физической культуры РСФСР. Ему было 98 лет.