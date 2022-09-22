Мошенники сняли 7,5 миллионов рублей со счетов пенсионера из Петербурга

Мошенники сняли деньги с банковского счета пенсионера. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Крупной суммы денег лишился 84-летний петербургский пенсионер. Пожилой мужчина заявил в полицию, что с его банковского счета пропали 7,5 миллионов рублей. Сам он заверил следователей, что деньги не снимал.

- 16 сентября мужчина решил проверить состояние счета и обнаружил, что неизвестный по доверенности несколько раз обналичивал накопления, - пишет «Петербургский дневник».

Причем деньги снимались не за раз, а в течение всего 2021 года, если судить по выписке со счета.

Полиции потерпевший заявил, что доверенности никому не выписывал, соответственно, она - поддельная. А вот почему сотрудники банка попались на удочку мошенника, предстоит установить следствию.

Точная сумма ущерба составила 7 456 000 рублей. Сейчас по факту заявления начата проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.