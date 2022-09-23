Мужчина пострадал на пожаре в полурасселенном доме на Большом Сампсониевском проспекте

Полурасселенный дом горел на Большом Сампсониевском проспекте. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Один человек пострадал в результате ночного пожара в Выборгском районе Петербурга. Вызов в дежурную часть МЧС поступил с Большого Сампсониевского проспекта, где загорелся частично расселенный дом.

- В разноуровневом 3-7 этажном здании происходило горение на общей площади 25 квадратных метров, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

На место возгорания выехали 19 спасателей и четыре пожарных машины. За 35 минут они потушили пламя и вынесли из горящего дома пострадавшего мужчину. Его передали врачам скорой помощи, которые отвезли пациента в больницу.

Причины пожара устанавливают дознаватели МЧС.