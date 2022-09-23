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Происшествия23 сентября 2022 5:19

Мужчина пострадал на пожаре в полурасселенном доме на Большом Сампсониевском проспекте

Пламя вспыхнуло около двух часов ночи
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Полурасселенный дом горел на Большом Сампсониевском проспекте.

Полурасселенный дом горел на Большом Сампсониевском проспекте.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Один человек пострадал в результате ночного пожара в Выборгском районе Петербурга. Вызов в дежурную часть МЧС поступил с Большого Сампсониевского проспекта, где загорелся частично расселенный дом.

- В разноуровневом 3-7 этажном здании происходило горение на общей площади 25 квадратных метров, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

На место возгорания выехали 19 спасателей и четыре пожарных машины. За 35 минут они потушили пламя и вынесли из горящего дома пострадавшего мужчину. Его передали врачам скорой помощи, которые отвезли пациента в больницу.

Причины пожара устанавливают дознаватели МЧС.