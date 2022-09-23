Антициклон унесет дожди из Петербурга перед выходными

Солнечно и тепло будет в Петербурге в пятницу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Солнечная и теплая для конца сентября погода ждет жителей Петербурга в наступившую пятницу. Если верить синоптикам, то воздух прогреется до приятных +15 градусов, а надоевших уже дождей не будет - их «унесет» антициклон.

- Сегодня Северная столица ощутит на себе влияние гребня антициклона. Его усилиями облачно, с прояснениями, но существенных осадков не ожидается, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

В течение дня в Петербурге будет дуть северо-восточный ветер силой от слабого до умеренного. Атмосферное давление пойдет вниз, но останется выше нормы и составит 763 мм ртутного столба.

В субботу заметных осадков прогноз не обещает, но станет чуть прохладнее.