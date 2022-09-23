Клубы дыма после громкого хлопка заметили у Софийской овощебазы

У Софийской овощебазы что-то хлопнуло и задымилось. Фото: vk.com/spb_today

Громкий хлопок, а затем и поднявшиеся в воздух клубы дыма напугали жителей Купчино утром 23 сентября. По их словам, хлопало и дымило на Софийской улице, в районе одноименной овощебазы.

- Произошел хлопок возле Софийской овощебазы, - пишут горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Что именно произошло, из окна дома не видно. Поэтому очевидцы гадают о причинах инцидента.

- Высковольтный кабель перебили,- предположили пользователи соцсетей.

На данный момент официальной информации от петербургского управления МЧС по ситуации на Софийской улице нет. Причины ЧП устанавливаются.

ОБНОВЛЕНО:

В МЧС подтвердили информацию об аварии на линии электропередач.

- В 09:33 поступила заявка о взрыве. По прибытию установлено: на территории предприятия произошел обрыв силового кабеля ЛЭП. Сейчас кабель без напряжения (сработала автоматика). Отключенных от света потребителей нет, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.