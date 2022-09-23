Каршеринг «завершил аренду» в столбе на Авангардной улице в Петербурге

На Авангардной улице разбился каршеринг. Фото: vk.com/spb_today

Очередное ДТП с участием каршеринга произошло в Петербурге. На этот раз водитель прокатной машины «завершил аренду» в столбе. Разбитую машину заметили утром пятницы на юго-западе города

- На перекрестке Чекистов и Авангардной улиц аренда завершилась остановкой о столб, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя по опубликованным фото, удар был не слишком сильным. У вылетевшей на газон машины разбит бампер и помят капот. Состояние водителя не уточняется, его на месте аварии замечено не было.

Теперь арендатору придется не только оплатить восстановление машины, что в нынешних условиях будет очень недешево, но и заплатить штраф оператору каршеринга.