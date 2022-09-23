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Происшествия23 сентября 2022 7:59

Скелет пенсионера нашли по неприятному запаху в доме под Лугой

На труп наткнулась соседка, пришедшая проведать мужчину
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Полиция выясняет обстоятельства смерти пенсионера в Ленобалсти.

Полиция выясняет обстоятельства смерти пенсионера в Ленобалсти.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Неприятную с страшную находку сделала жительница одного из населенных пунктов Лужского района Ленобласти. Женщина зашла проведать пожилого соседа, который давно не показывался на улице. У дома стал заметен неприятный запах, который говорил о самом плохом исходе.

- Женщина зашла внутрь и в одной из комнат частного дома она нашла труп, - пишет «Мойка 78».

Тело пенсионера сильно разложилось и местами превратилось в скелет.

Соседка вызвала полицию. На место приехали также следователи СК и эксперты-криминалисты. Учитывая состояние трупа, установить причину смерти сразу не удалось. Сейчас останки направлены в морг на судмедэкспертизу. По факту смерти мужчины назначена доследственная проверка.

Известно, что погибшему будет 70 лет.