Скелет пенсионера нашли по неприятному запаху в доме под Лугой

Полиция выясняет обстоятельства смерти пенсионера в Ленобалсти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Неприятную с страшную находку сделала жительница одного из населенных пунктов Лужского района Ленобласти. Женщина зашла проведать пожилого соседа, который давно не показывался на улице. У дома стал заметен неприятный запах, который говорил о самом плохом исходе.

- Женщина зашла внутрь и в одной из комнат частного дома она нашла труп, - пишет «Мойка 78».

Тело пенсионера сильно разложилось и местами превратилось в скелет.

Соседка вызвала полицию. На место приехали также следователи СК и эксперты-криминалисты. Учитывая состояние трупа, установить причину смерти сразу не удалось. Сейчас останки направлены в морг на судмедэкспертизу. По факту смерти мужчины назначена доследственная проверка.

Известно, что погибшему будет 70 лет.