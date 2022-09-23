Больше 300 человек получили наказание в виде ареста за участие в несогласованном митинге в Петербурге 21 сентября

Почти все правонарушители получили арест. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжаются судебные заседания по рассмотрению материалов дел задержанных участников незаконной акции, которая прошла в центре вечером 21 сентября 2022 года. Как уже писала "Комсомолка", тогда в отделы доставили больше 300 человек. К вечеру 22 сентября решения вынесли по 150 делам. К утру 23 сентября их количество увеличилось. Как отметил источник в правоохранительных органах, большинство участников несогласованной протестной акции уже получили наказания в виде ареста. И только 10 процентов правонарушителей остались на свободе, отделавшись штрафами и обязательными работами.

- Более 310 человек получили наказания в виде административного ареста, при этом в основном – от 10 суток и выше, - добавил наш источник. - К концу дня число арестантов увеличится, когда будут рассмотрены дела оставшихся правонарушителей. А их больше 100 человек.

Напомним, больше всего материалов поступило в Василеостровский районный суд - 62 и Красногвардейский районный суд - 55 материалов.