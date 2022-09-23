Голосование по референдуму о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России началось в Петербурге

В Петербурге и Ленобласти началось голосование по референдуму. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге началась процедура голосования о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Отдать свой голос на нем смогут жители указанных территорий, сейчас находящиеся в городе на Неве.

- С 23 по 26 сентября голосование организовано в местах компактного проживания участников референдума. 27 сентября – в помещениях для голосования, - сообщает пресс-служба петербургского Горизбиркома.

Всего для голосования в Северной столице организуют два пункта. Два участка граждан ДНР откроются в Доме национальностей на Моховой улице, 15. А три участка - в Едином центре документов (улица Красного Текстильщика, дом 10-12Д). Здесь ждут жителей ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Задать все вопросы можно по телефонам горячей линии: 8 (800) 200-00-20 – бесплатный многоканальный номер, 8 (981) 006-75-85 – в Петербурге.

Проголосовать можно будет и в Ленобласти.