Станция метро «Чернышевская» закроется на реконструкцию до мая 2024 года

"Чернышевскую" закроют на ремонт в конце октября. Фото: Олег ЗОЛОТО

На полтора года закрывается для пассажиров станция метро «Чернышевская». С 25 октября здесь начнут переделывать вестибюль и менять эскалаторы. Вместо трех, по примеру «Технологического института», здесь установят четыре.

- 25 октября 2022 года планируется закрыть на вход и выход наземный вестибюль станции «Чернышевская» для проведения работ. Открыть станцию планируется в мае 2024 года - сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

В ходе капремонта будет приведен в порядок фасад, вход в вестибюль и его внутреннюю часть переделают с учетом требований под нужды маломобильных пассажиров.

На время закрытия «Чернышевской» будет запущен специальный автобусный маршрут № 136М до станции метро «Площадь Восстания». А существующие автобусы усилят с продлением линий до станций метро «Площадь Восстания» и «Площадь Ленина».