Бывшую дизельную котельную в Ольгино Петербурга переведут на природный газ

Бывшая дизельная котельная в Ольгино переводится на природный газ Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге бывшая дизельная котельная в Ольгино будет работать на природном газу. Сейчас специалисты проводят работы, чтобы перепрофилировать здание и уже установили экологичную теплогенерирующую установку. Об этом 23 сентября 2022 года сообщают в Смольном.

- Перевод источников на газ с использованием современного оборудования дает хороший результат. Каждый такой проект обеспечивает надежное теплоснабжение жилых кварталов на годы вперед, улучшает экологическую обстановку в городе, – отметил губернатор Александр Беглов.

Сама котельная была построена еще в 1998 году. Сейчас ее оптимизируют под новую нагрузку, которая увеличилась за счет новых жилых кварталов. Работы проводит ГУП "ТЭК". В настоящее время специалисты заняты подготовкой к укладке новых тепловых сетей. Пробный пуск газа намечен на октябрь.