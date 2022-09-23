Второй пациент с обезьяньей оспой выписан из больницы в Петербурге

Пациента, переболевшего обезьяньей оспой, отпустили из больницы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Второй и последний на данный момент пациент с обезьяньей оспой благополучно выписан из больницы в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба городского Комитета по здравоохранению.

- 23 сентября пациент, у которого ранее была диагностирована оспа обезьян, выписан из Больницы имени Боткина после полного выздоровления, исчезновения всех клинических симптомов и всех элементов сыпи, - отмечают в Комздраве.

Других случаев заражения обезьяньей оспой, которая пугала всех летом 2022 года, не выявлено.

Напомним, что первый подобный диагноз в России был также поставлен в Петербурге. В июле «заразу» подцепил молодой мужчина, вернувшийся домой из Европы. После нескольких недель лечения он полностью выздоровел и был выписан.