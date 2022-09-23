Прокуратура предостерегла жителей Петербурга от призыва и участия в незаконных акциях Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прокуратура Санкт-Петербурга напомнила жителям города об ответственности за участие в несогласованных митингах. В ведомстве отметили, что административная и уголовная ответственность может наступить не только за участие в незаконных акциях, но и за призыв в их участие. Об этом в прокуратуре рассказали 23 сентября 2022 года.

- В сети Интернет, в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывами к участию в публичных мероприятиях на территории Санкт-Петербурга, а также совершению противоправных действий, - рассказали в прокуратуре.

Участие в подобных мероприятиях может быть квалифицировано, как нарушение установленного порядка для проведения митинга, а также дискредитация вооруженных сил России, что является административным нарушением. Уголовное преследование может быть по статьям о вовлечении несовершеннолетних в незаконные акции, распространение ложной информации о действиях ВС РФ, а также массовые беспорядки. За это может грозить до 15 лет тюрьмы.