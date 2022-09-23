Автомобиль протаранил припаркованные машины на Дальневосточном проспекте в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Массовое ДТП произошло на Дальневосточном проспекте в Санкт-Петербурге. Днем 23 сентября 2022 года водитель автомобиля по какой-то причине потерял управление и протаранил сразу три припаркованные машины. Все происходящее попало на видео, которое было опубликовано в социальной сети.

- На Дальневосточном 12 произошло массовое ДТП. Что там случилось у водителя за рулем, непонятно, - рассказали очевидцы.

На видео видно, как красный автомобиль на скорости врезался в "зад" припаркованному автомобилю, сместив его с места и впечатав в машину, стоящую спереди. После этого водитель вывернул руль, выехал на газон и протаранил еще одну машину.

В общей сложности пострадали четыре автомобиля. Пострадал ли водитель злополучной машины, не сообщается.