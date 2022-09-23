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Общество23 сентября 2022 13:14

Митинг в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошел в Петербурге

Его участники собрались в Петропавловской крепости
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
В Петропавловской крепости прошел митинг в поддержку референдума.

В Петропавловской крепости прошел митинг в поддержку референдума.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несколько сотен человек собрались днем 23 сентября в самом центре Петербурга. В Петропавловской крепости прошел митинг, посвященный референдумам о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России. Сегодня здесь началось голосование.

- Здесь много людей, все с флагами России, скандируют «Своих не бросаем», - сообщает корреспондент «КП-Петербург».

Мероприятие продолжалось около часа, после чего участники митинга разошлись. Но многие остались погулять по Петропавловке, благо погода позволяла. После короткого дождика из-за туч вновь выглянуло солнце.

Многие участники пришли с триколором в руках.

Многие участники пришли с триколором в руках.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Напомним, что для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сейчас находящихся в Петербурге, также организован процесс голосования. Он продлится с 23 по 27 сентября.

Мероприятие продолжалось около часа.

Мероприятие продолжалось около часа.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА