Митинг в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошел в Петербурге

В Петропавловской крепости прошел митинг в поддержку референдума. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несколько сотен человек собрались днем 23 сентября в самом центре Петербурга. В Петропавловской крепости прошел митинг, посвященный референдумам о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России. Сегодня здесь началось голосование.

- Здесь много людей, все с флагами России, скандируют «Своих не бросаем», - сообщает корреспондент «КП-Петербург».

Мероприятие продолжалось около часа, после чего участники митинга разошлись. Но многие остались погулять по Петропавловке, благо погода позволяла. После короткого дождика из-за туч вновь выглянуло солнце.

Многие участники пришли с триколором в руках. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Напомним, что для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сейчас находящихся в Петербурге, также организован процесс голосования. Он продлится с 23 по 27 сентября.