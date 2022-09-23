КГИОП подал в суд на парк «Патриот» в Кронштадте

КГИОП подал в суд на парк культуры и отдыха "Патриот" в Кронштадте
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Комитет по охране памятников в Санкт-Петербурге подал в суд на военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" в Кронштадте. Ведомство требует от владельцев парка в течение двух лет законсервировать и провести противоаварийные работы в четырех зданиях, которые находятся на Якорной площади. Об этом 23 сентября 2022 года сообщает "Деловой Петербург".
- По этим складам истекли сроки, установленные охранным обязательством, выданным в 2019 году. На работы отводилось 1,5 года. Комитет требует установить неустойку на случай неисполнения судебного решения — 100 тысяч рублей, а также 200 тысяч за каждый месяц просрочки, - пишет издание.
Первое заседание в суде назначено на 15 ноября.