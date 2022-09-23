КГИОП подал в суд на парк «Патриот» в Кронштадте

КГИОП подал в суд на парк культуры и отдыха "Патриот" в Кронштадте Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Комитет по охране памятников в Санкт-Петербурге подал в суд на военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" в Кронштадте. Ведомство требует от владельцев парка в течение двух лет законсервировать и провести противоаварийные работы в четырех зданиях, которые находятся на Якорной площади. Об этом 23 сентября 2022 года сообщает "Деловой Петербург".

- По этим складам истекли сроки, установленные охранным обязательством, выданным в 2019 году. На работы отводилось 1,5 года. Комитет требует установить неустойку на случай неисполнения судебного решения — 100 тысяч рублей, а также 200 тысяч за каждый месяц просрочки, - пишет издание.

Первое заседание в суде назначено на 15 ноября.