Суды арестовали 343 человек после незаконной акции в Петербурге 21 сентября

Суды арестовали 343 человек после незаконного митинга в Петербурге 21 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Суды Санкт-Петербурга подвели итоги после незаконной акции, которая прошла в городе 21 сентября 2022 года. Всего поступило 394 дела, из которых прекращено было четыре, возвращено одно дело и отложено два. Остальных задержанным назначили различные наказания. Об этом 23 сентября 2022 года сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

- По итогам суды города арестовали 343 человек, участвовавших в незаконных митингах, - сообщили в пресс-службе.

Еще 36 человек получили различные штрафы, по восьми делам были назначены обязательные работы.

Самое большое количество дел поступило в Красногвардейский районный суд - 69. Из них по 64 делам было принято решение об аресте. 63 дела поступило в Василеостровский районный суд, из которых решение об аресте было вынесено в 66 случаях.