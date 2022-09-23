Наркодиллера с 2 кг наркотиков задержали в Ленинградской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области полиция задержала наркодиллера с крупной партией наркотиков. 27-летнего уроженца Тюмени остановили на арендованном автомобиле рядом с железнодорожной станцией в Гатчинском районе. Оказалось, что под пассажирским сидением у него большой пакет с запрещенным веществом. Об этом 23 сентября 2022 года рассказали в управлении на транспорте МВД по СЗФО.

- Служебная собака обнаружила под под передним пассажирским сидением арендованного автомобиля наркотики, - рассказали в полиции.

Экспертиза установила, что в кульке было более 1 килограмма запрещенного синтетического вещества. После сотрудники полиции провели обыск по месту жительства задержанного, где было обнаружено три пакета, 23 свертка и еще 115 маленьких пакетиков, в которых было два вида запрещенных веществ. Общий вес их составил более 1,3 килограмма.

Известно, что мужчина продавал наркотики через закладки. Возбуждено уголовное дело.