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Политика23 сентября 2022 15:09

Беглов освободил Андрея Левакина от должности главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга

Он продолжит работу в администрации губернатора
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Андрей Левакин покинул пост главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга / Фото: Смольный

Андрей Левакин покинул пост главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга / Фото: Смольный

В Смольном произошли кадровые перестановки. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил от должности главу Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрея Левакина. Об этом 23 сентября 2022 года рассказали в городской администрации.

- Председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Андрей Левакин 23 сентября 2022 года освобожден от занимаемой должности. Распоряжение подписал Александр Беглов, - сообщили в Смольном.

Однако полностью Левакин из Смольного не уходит. Он продолжит работать в администрации губернатора. На какой именно должности, пока не уточняется.

Временное исполнение обязанностей председателя комитета возложено на заместителя председателя Александра Федотова.