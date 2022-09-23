Беглов освободил Андрея Левакина от должности главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга

Андрей Левакин покинул пост главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга / Фото: Смольный

В Смольном произошли кадровые перестановки. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил от должности главу Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрея Левакина. Об этом 23 сентября 2022 года рассказали в городской администрации.

- Председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Андрей Левакин 23 сентября 2022 года освобожден от занимаемой должности. Распоряжение подписал Александр Беглов, - сообщили в Смольном.

Однако полностью Левакин из Смольного не уходит. Он продолжит работать в администрации губернатора. На какой именно должности, пока не уточняется.

Временное исполнение обязанностей председателя комитета возложено на заместителя председателя Александра Федотова.