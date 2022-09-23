Финляндия ограничит въезд для жителей России Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Финляндия приняла решение значительно ограничить въезд в страну для жителей России. Также будет ограничена и выдача виз. Такая информация 23 сентября 2022 года появилась на официальном сайте канцелярии президента Финляндии.

- В пятницу, 23 сентября, президент республики и комитет Совета министров по внешней политике и политике безопасности приняли принципиальное решение о значительном ограничении въезда российских граждан и выдачи виз на основании серьезного ущерба международному авторитету Финляндии, - сообщается на сайте.

С какого именно числа вступят ограничения, пока не сообщается. Также не сообщается, какими будут ограничения - полный запрет или все же будут некоторые граждане, которые смогут въехать в страну по работе или другим причинам.