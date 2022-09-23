Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 сентября 2022 15:35

Следователи Ленобласти подарили инвалидную коляску беженцу из Мариуполя

За помощью в ведомство обратилась жена ветерана труда
Анастасия НУРАДИЛОВА
Следователи Ленобласти подарили инвалидную коляску беженцу из Мариуполя / Фото: СК ЛО

Следователи Ленобласти подарили инвалидную коляску беженцу из Мариуполя / Фото: СК ЛО

Сотрудники СК России по Ленобласти встретились с женщиной из Мариуполя. 74-летняя пенсионерка рассказала руководителю следственного отдела свою историю. Ее муж, ветеран труда, остался без инвалидного кресла и не может передвигаться.

- Следователи СУ СК России по Ленобласти вместе с комитетом по соцзащите населения Тосненского района подарили мужчине новую инвалидную коляску, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Следователи не впервые встречаются с беженцами: такие мероприятия проходят периодически. Сотрудники помогают гражданам ЛНР и ДНР восстановить документы, решить правовые и социальные вопросы, проводят для них досуговые мероприятия. По различным каналам связи беженцам оказывают помощь круглосуточно.