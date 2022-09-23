Следователи Ленобласти подарили инвалидную коляску беженцу из Мариуполя / Фото: СК ЛО

Сотрудники СК России по Ленобласти встретились с женщиной из Мариуполя. 74-летняя пенсионерка рассказала руководителю следственного отдела свою историю. Ее муж, ветеран труда, остался без инвалидного кресла и не может передвигаться.

- Следователи СУ СК России по Ленобласти вместе с комитетом по соцзащите населения Тосненского района подарили мужчине новую инвалидную коляску, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Следователи не впервые встречаются с беженцами: такие мероприятия проходят периодически. Сотрудники помогают гражданам ЛНР и ДНР восстановить документы, решить правовые и социальные вопросы, проводят для них досуговые мероприятия. По различным каналам связи беженцам оказывают помощь круглосуточно.