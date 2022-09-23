Пробка сковала Московское шоссе Петербурга вечером 23 сентября

Московское шоссе встало в пробку вечером 23 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечер пятницы, 23 сентября 2022 года, ознаменовался в Санкт-Петербурге пробками. С шести часов плотно стоит Московское шоссе в сторону пригорода. Автомобили стоят начиная с Кольцевой автодороги. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Пробки".

- Зафиксирована необычно плотная пробка на Московском шоссе от КАД до поворота к заводу Foxconn. Пробка растянулась на 5 километров, - сообщает сервис.

Автомобилисты теряют в пробке по часу времени, в то время как обычно этот участок можно проехать всего за восемь минут.

Также имеется небольшая пробка на этом же участке в сторону Петербурга.

В целом в Петербурге обычные для этого времени в пятницу 5 баллов.