13 незаконных свалок уберут в Выборгском районе Петербурга до конца 2023 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Выборгском районе Санкт-Петербурга идет очистка территорий, которые незаконно были захламлены свалками. В ближайшие два года уберут 13 несанкционированных свалок. Об этом 23 сентября 2022 года сообщили в правительстве Северной столицы.

- Сейчас на территории Выборгского района зафиксировано 20 несанкционированных свалок. Больше половины из них должны быть ликвидированы конца 2023 года, - рассказали в правительстве.

Так, до конца 2022 года специалисты уберут четыре свалки, в будущем году ликвидируют еще девять. Полностью убрать весь мусор планируют в 2024 году.

- В мегаполисах надо в короткие сроки покончить со свалками. Мы мониторим ситуацию в районах и принимаем много мер, чтобы свалки не образовывались, - рассказал глава администрации Выборгского района Виктор Полунин.