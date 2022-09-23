Военком Петербурга пояснил, что призыв и частичная мобилизация не связаны между собой

Военком Петербурга заявил, что призыв и мобилизация не связаны между собой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В военкоме Санкт-Петербурге объяснили, что призыв, который начнется 1 октября 2022 года не имеет отношения к частичной мобилизации. Это совершенно разные кампании, несвязанные между собой. Об этом 23 сентября 2022 года пишет газета "Петербургский дневник".

- Призыв, который начнется с 1 октября, и проведение мобилизации – это разные кампании, - приводит издание слова военного комиссара Северной столицы Сергея Качковского.

Он также пояснил, что срочников, которые отправятся проходить службу с 1 октября, не будут привлекаться для выполнения задач по проведению специальной военной операции.

По частичной мобилизации будут призывать только тех, кто находится в 1-й категории. Это мужчины имеющие звания сержантов и солдат до 35 лет, а также офицеры до 50 лет.