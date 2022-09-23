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Происшествия23 сентября 2022 17:57

Родственники бросили 90-летнюю старушку в больнице в Петербурге

Женщину просто отказались забирать
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Родственники отказались забирать из петербургской больницы 90-летнюю старушку

Родственники отказались забирать из петербургской больницы 90-летнюю старушку

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге в больнице бросили 90-летнюю старушку. Пожилая женщина находилась на лечении в Елизаветинской больнице. Однако, когда подошло время для ее выписки, родственники просто отказались ее забирать. Об этом 23 сентября 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 23 сентября днем в полицию позвонили из больницы и рассказали, что у них на излечении находилась 90-летняя женщина. Сегодня старушку выписали, - сообщает источник.

Пенсионерка прописана в Новгородской области. В истории болезни у нее есть контактный номер телефона для связи с родственникам. Работники больницы позвонили, чтобы сообщить о выписке, однако по телефону им ответили: "Бабушка никому не нужна, делайте с ней что хотите".

После этого медики обратились в полицию.