Джаз-клуб Игоря Бутмана открылся в Петербурге

В Санкт-Петербурге 23 сентября 2022 года открылся джаз-клуб Игоря Бутмана. Заведение расположилось в доме 7 по каналу Грибоедова. На торжественном мероприятии и честь открытия нового культурного пространства присутствовал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

- Сегодня начинается новая глава в истории отечественного джаза. На берегах Невы появилась еще одна точка притяжения, где будут собираться люди, которые любят джаз, - отметил градоначальник.

Губернатор заметил, что в Петербурге много любителей джаза. Так, именно в городе на Неве была создана первая в России джазовая филармония.

Беглов поблагодарил Бутмана за культурный вклад в развитие города, в том числе, за создание международного фестиваля "Триумф Джаза", который проводится в Петербурге м 2013 года.