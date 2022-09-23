Полиция задержала лже-следователя за кражу денег у пенсионерок в Петербурге

В Петербурге задержан мошенник, выманивающий деньги у пенсионерок Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала мошенника, который представлялся следователем и выманивал деньги у пенсионерок. Только за один день жертвами обманщика стали две пожилые женщины. Об этом 23 сентября 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 22 сентября в полицию обратилась 83-летняя жительница Красносельского района, которая рассказала, что 16 сентября ей позвонил неизвестный и представился следователем. Мужчина сообщил, что ее внучка попала в ДТП и по ее вине пострадали люди. Чтобы не заводить уголовное дело нужны деньги. Испуганная женщина вскоре передала курьеру 100 тысяч рублей, - рассказали в полицию.

В тот же день поступил звонок от 97-летней пенсионерки, которая рассказала аналогичную историю. У нее мошенник выманил 50 тысяч рублей.

В тот же день полиция задержала лже-следователя на Ленинском проспекте. Им оказался 23-летний парень. Возбуждены уголовные дела. Также полиция выясняет, были ли на его счету дополнительные эпизоды.