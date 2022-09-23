Грузовик сбил насмерть мужчину на трассе под Петербургом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области произошло смертельное ДТП. Глубокой ночью 22 сентября 2022 года на трассе Р-23 "Санкт-Петербург - Псков" грузовик сбил мужчину, который шел по дороге. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В 1:50 часов ночи на 56-м километре трассы в Гатчинском районе Ленобласти 64-летний гражданин Белорусии за рулем грузовика "Вольво" с полуприцепом сбил пешехода, который шел по проезжей части ему навстречу, - рассказали в полиции.

Водитель грузовика сразу же вызвал скорую помощь, которая доставила пострадавшего в медицинское учреждение. Однако тот скончался.

Личность погибшего мужчины неизвестна. На вид ему было около 35 лет.

Сейчас дорожная полиция проводит проверку, устанавливает личность мужчины, а также детали произошедшего.