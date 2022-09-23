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Происшествия23 сентября 2022 19:25

Грузовик сбил насмерть мужчину на трассе под Петербургом

Трагедия произошла поздней ночью
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Грузовик сбил насмерть мужчину на трассе под Петербургом

Грузовик сбил насмерть мужчину на трассе под Петербургом

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области произошло смертельное ДТП. Глубокой ночью 22 сентября 2022 года на трассе Р-23 "Санкт-Петербург - Псков" грузовик сбил мужчину, который шел по дороге. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В 1:50 часов ночи на 56-м километре трассы в Гатчинском районе Ленобласти 64-летний гражданин Белорусии за рулем грузовика "Вольво" с полуприцепом сбил пешехода, который шел по проезжей части ему навстречу, - рассказали в полиции.

Водитель грузовика сразу же вызвал скорую помощь, которая доставила пострадавшего в медицинское учреждение. Однако тот скончался.

Личность погибшего мужчины неизвестна. На вид ему было около 35 лет.

Сейчас дорожная полиция проводит проверку, устанавливает личность мужчины, а также детали произошедшего.