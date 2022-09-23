86-летняя пенсионерка из Петербурга отдала мошеннику почти полмиллиона рублей

Сотрудники полиции Приморского района задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге доверчивая пенсионерка отдала мошеннику почти полмиллиона рублей. Сделала это женщина, чтобы спасти свою дочь от уголовного преследования, которого на самом деле не было. Об этом 23 сентября 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 16 сентября в полицию поступило заявление от 86-летней пенсионерки, о том, что ей позвонила неизвестная женщина, представилась ее дочерью и сообщила, что стала виновником ДТП, и для решения вопроса о непривлечении ее к уголовной ответственности требуются денежные средства, - рассказали в полиции.

В тот же день к ней домой пришел неизвестный мужчина, которому она передала 465 тысяч рублей. Но только спустя время поняла, что ее обманули.

Полиция возбудила уголовное дело. Вскоре у дома 18 по улице Ильюшина был задержан подозреваемый. Им оказался 20-летний молодой человек. Сейчас он находится под стражей.