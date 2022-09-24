Серийный автомобильный вор-рецидивист задержан в Петербурге

Полиция выясняет, причастен ли задержанный к другим кражам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургские сотрудники угрозыска задержали серийного автомобильного вора. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, мужчина вскрывал чужие машины и забирал из салона дорогостоящее имущество.

Преступника поймали 23 сентября на Купчинской улице. Как выяснилось, 38-летний вор был неоднократно судим ранее, а автомобильных краж совершил как минимум пять с начала года.

19 января мужчина обчистил чужой "Форд Фокус", припаркованный на улице Димитрова. Хозяева лишились имущества на 20 тысяч рублей. 26 апреля вор залез в "Ниссан" на улице Тельмана и украл имущества на 10 тысяч рублей. 25 мая пострадали владельцы "Киа" с Дунайского проспекта - они не досчитались вещей на 26 тысяч рублей. 15 июня злоумышленник обокрал "Хонду" на проспекте Большевиков, а 9 августа - "Форд Фиеста" на Дунайском проспекте. Ущерб составил 13 тысяч и 46 тысяч рублей соответственно.

- По всем эпизодам были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Продолжаются мероприятия по выявлению дополнительных эпизодов преступной деятельности задержанного, - сообщили в ведомстве.