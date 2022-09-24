Власти Петербурга сохранили ставку аренды городской недвижимости на прошлогоднем уровне

Мера позволит городским бизнесменам сохранить до 400 млн рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Смольный одобрил новую меру поддержки петербургских предпринимателей. Теперь арендаторы городской недвижимости и принадлежащих городу земельных участков смогут платить ровно столько же, сколько и в прошлом году. О сохранении ставки арендной платы было решено на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства.

Отмечается, что переплату, образовавшуюся с 1 января этого года, можно будет зачесть в счет последующих месяцев или вовсе вернуть, если договор был расторгнут.

- Мы наладили связь с предпринимательским сообществом. И вопрос сохранения ставок арендной платы на уровне 2021 года актуален для бизнеса в сегодняшних условиях, - заявил губернатор.

По подсчетам властей, эта мера поддержки позволит бизнесменам сэкономить порядка 400 млн рублей. Среди других мер поддержки, уже действующих с марта, значатся мораторий на пени и штрафы по договорам аренды, "арендные" каникулы на третий квартал года.