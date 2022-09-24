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Петербургская стройка24 сентября 2022 7:39

Власти Петербурга сохранили ставку аренды городской недвижимости на прошлогоднем уровне

Это очередная мера поддержки предпринимателей
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Мера позволит городским бизнесменам сохранить до 400 млн рублей.

Мера позволит городским бизнесменам сохранить до 400 млн рублей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Смольный одобрил новую меру поддержки петербургских предпринимателей. Теперь арендаторы городской недвижимости и принадлежащих городу земельных участков смогут платить ровно столько же, сколько и в прошлом году. О сохранении ставки арендной платы было решено на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства.

Отмечается, что переплату, образовавшуюся с 1 января этого года, можно будет зачесть в счет последующих месяцев или вовсе вернуть, если договор был расторгнут.

- Мы наладили связь с предпринимательским сообществом. И вопрос сохранения ставок арендной платы на уровне 2021 года актуален для бизнеса в сегодняшних условиях, - заявил губернатор.

По подсчетам властей, эта мера поддержки позволит бизнесменам сэкономить порядка 400 млн рублей. Среди других мер поддержки, уже действующих с марта, значатся мораторий на пени и штрафы по договорам аренды, "арендные" каникулы на третий квартал года.