Бастрыкин поручил разобраться в планах Петербурга по застройке Нарвской заставы

Глава СК РФ взял проверку под личный контроль. Фото: Артем КИЛЬКИН

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по вопросу реновации. Как сообщили в пресс-службе ведомства, к Бастрыкину обратились с просьбой местные активисты.

Жители микрорайона Нарвская застава попросили разобраться в планах городских властей по застройке территории этого района. Сами местные не считают свои дома ветхими, аварийными и требующими сноса, однако вся Нарвская застава попадает под старую программу реновации.

- Уточняется, что в настоящее время ведется обсуждение, чтобы исключить микрорайон из охранной зоны на весь период действия программы реновации — до 2029 года, - отметили в следкоме.

Бастрыкин поручил петербургским коллегам начать проверку по данному факту, а затем доложить, какие жалобы поступают от петербуржцев. Глава СК взял под контроль исполнение поручения.