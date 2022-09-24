Полиция Петербурга провела 15 обысков у подозреваемых в телефонном терроризме

Трое из возможных лжеминеров. Фото: предоставлено "КП"

Полиция Петербурга провела 15 масштабных обысков по делу о телефонном терроризме, возбужденном еще 1 июля. Как сообщил источник "Комсомольской правды в Петербурге", обыски проходили 24 сентября.

Известно, что полиция искала лжеминеров по всему городу и в итоге установила ряд лиц, возможно причастных к телефонному терроризму. В ходе обысков совместно со следователями правоохранители изъяли у них ноутбуки, компьютеры, мобильные телефоны, флешки, жесткие диски. Помимо техники на экспертизу отправились различные средства агитации и экстремистская литература.

- В отношении 12-13 фигурантов будет приниматься решение о задержании их в порядке статьи 91 УПК РФ, - уточнил источник "КП".

Вероятно, такое решение примут после того, как изъятые вещи и техника пройдут экспертизу. Имена и возраст предполагаемых лжеминеров пока не называются.