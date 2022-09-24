Подросток получил удар самокатом ровесника по голове и попал в больницу

Подростка госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Обычная прогулка на детской площадке закончилась для 14-летнего жителя Кудрово тяжелой госпитализацией. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как выяснилось, вечером 23 сентября на площадке у дома №21 по Европейскому проспекту подросток повздорил со своим ровесником. Внезапная ссора не ограничилась словами - в ход пошли тяжелые предметы. В один момент обидчик схватился за свой самокат и ударил им по голове пострадавшего. Сразу же после этого мальчик скрылся с места происшествия, а школьника с разбитой головой отвезли во Всеволожскую больницу прямиком в реанимацию - мальчик был в тяжелом состоянии.

- В дальнейшем скрывшийся подросток задержан и совместно с отцом доставлен в следственные органы для разбирательства. Семья полная, благополучная, на учете в ОДН не состоит, - рассказали в полиции.

Семью обидчика называют полной и благополучной, однако это может омрачиться возбуждением уголовного дела. Вопрос об этом пока решается.