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Происшествия24 сентября 2022 11:13

Подросток получил удар самокатом ровесника по голове и попал в больницу

Мальчики поссорились на детской площадке
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Подростка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Подростка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Обычная прогулка на детской площадке закончилась для 14-летнего жителя Кудрово тяжелой госпитализацией. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как выяснилось, вечером 23 сентября на площадке у дома №21 по Европейскому проспекту подросток повздорил со своим ровесником. Внезапная ссора не ограничилась словами - в ход пошли тяжелые предметы. В один момент обидчик схватился за свой самокат и ударил им по голове пострадавшего. Сразу же после этого мальчик скрылся с места происшествия, а школьника с разбитой головой отвезли во Всеволожскую больницу прямиком в реанимацию - мальчик был в тяжелом состоянии.

- В дальнейшем скрывшийся подросток задержан и совместно с отцом доставлен в следственные органы для разбирательства. Семья полная, благополучная, на учете в ОДН не состоит, - рассказали в полиции.

Семью обидчика называют полной и благополучной, однако это может омрачиться возбуждением уголовного дела. Вопрос об этом пока решается.