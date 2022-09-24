Активистку Беллу Рапопорт задержали во время обысков по делу о телефонных террористах

У подозреваемых изъяли всю технику и средства агитации. Фото: предоставлено "КП"

Активистку и феминистку Беллу Рапопорт задержали во время обысков по делу о телефонных террористах. Об этом "Комсомольской правде в Петербурге" сообщил источник.

Задержание активистки подтвердил и художник Борис Конаков, он написал в своем телеграм-канале, что к Рапопорт нагрянули ранним утром. Правоохранители изъяли у нее технику и потом увезли в изолятор временного содержания на Захарьевской улице.

- Беллу задержали дома в пять утра, изъяли телефон и комп. Задержание будет проходить в ИВС на Захарьевской. Сейчас решаем текущие задачи. Буду держать в курсе. У человека паника, поскольку она без связи и, к сожалению, не может получить оперативно никакой информации, - написал Конаков.

Задержание Рапопорт косвенно подтвердил художник Борис Конаков. Фото: соцсети

По словам художника, девушка пробудет в ИВС 48 часов. Вместе с активисткой, как стало известно "Комсомолке", задержаны некие Литвинова, Грачев, Мартыничев, Кринари, Богданов, Барыкина, Арефьева, Белоус, Башурова. Еще один человек, некий Павлов, находится в процессе оформления по статье 91 УПК РФ, "Основания задержания подозреваемого".

Всех этих людей подозревают в телефонных ложных минированиях, у предполагаемых фигурантов дела изъяли технику, средства агитации и экстремистскую литературу.