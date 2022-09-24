Власти Петербурга запустили чат-бот по вопросам частичной мобилизации

В боте собрали ответы на самые частые вопросы о частичной мобилизации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В петербургском комитете по информатизации и связи разработали чат-бот по вопросам о частичной мобилизации. Как сообщили в пресс-службе комитета, бот доступен в "Телеграме" по названию spb_mob_bot.

- Каждый петербуржец должен иметь доступ к достоверной и объективной информации по вопросам, связанным с проведением частичной мобилизации, - подчеркнул губернатор Александр Беглов и отметил, что это позволит пресекать распространение фейковой информации.

В чат-боте, обещает комитет, можно получить ответы на самые частые вопросы о частичной мобилизации. Бот знает, кто подлежит призыву, какое социальное обеспечение получат призываемые граждане и так далее.

Новинка работает круглосуточно и быстро, открывается с любого гаджета в приложении "Телеграм". Чат-бот будут обновлять, если о мобилизации появится дополнительная информация.

Если же бот не сможет утолить любопытство петербуржцев, они смогут позвонить в службу 122 по аналогичному короткому номеру, где им ответит живой оператор. Колл-центр работает совместно с Минобороны и Минцифры РФ.