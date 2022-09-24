Парад исторических парусников по Неве начнется поздним вечером субботы

Наблюдать за зрелищем можно будет с Дворцовой набережной. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Поздним вечером субботы петербуржцам покажут водный парад исторических парусников. Красочная светомузыкальная программа должна была стартовать в 21.00, однако теперь перенесена на 23.00, сообщили организаторы культурно-просветительского фестиваля, посвящённого Дню туризма.

Кораблики пройдут по Неве вблизи Дворцового моста, поэтому лучшими точками для наблюдения парада станут Дворцовая набережная и стрелка Васильевского острова. Зрелище продлится 35 минут. Для тех, кто не захочет выходить из дома субботним вечером, предусмотрена трансляция парада.

- Прямую телевизионную трансляцию вечерней программы можно будет увидеть на 78 телеканале, - рассказали организаторы.

Фестиваль "День туризма", организованный профильным комитетом при поддержке Ростуризма, стартовал в Петербурге 23 сентября. Дворцовую площадь заполонили павильоны с тематическими инсталляциями, которые показывают город с точки зрения разных направлений туризма. В центре Петербурга можно попробовать покататься на виртуальном сапе, разрисовать трамвай, поиграть в спортивные игры, вдоволь нафотографироваться среди волшебных световых инсталляций.