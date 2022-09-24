18-летнего радикала задержали за подготовку нападений на военкоматы Петербурга

Полиция ищет соратников задержанного. Фото: предоставлено "КП"

Полиция Петербурга задержала 18-летнего радикала, который готовил "зажигательные" акции для военкоматов и правоохранительных органов. Об этом "Комсомольской правде в Петербурге" сообщил источник.

Как выяснилось, молодой человек сразу после начала специальной военной операции стал планировать нездоровые акции по всему городу. Парень искал в соцсетях и мессенджерах единомышленников, вместе с ними он планировал забрасывать военкоматы зажигательными смесями и коктейлями "Молотова".

Радикала задержали в его квартире на проспекте Тореза утром 24 сентября. Дома у парня провели обыск, в гаджетах нашлись изобличающие его переписки. Часть цифровых носителей полиция изъяла.

- Молодой человек передан в следственные органы для проведения процессуальных действий. Полиция продолжает оперативную работу по установлению его соратников, - отметил источник.

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