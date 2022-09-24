Дворец Труда получил новую художественную подсветку

Ламп у дворца стало больше, а электропотребление не увеличилось. Фото: пресс-служба Николаевского дворца

Дворец Труда, известный так же как Николаевский дворец, теперь щеголяет новым световым оформлением. Об обновке дворца рассказали в пресс-службе городской администрации.

- С каждым годом вечерний Санкт-Петербург преображается и становится светлее. Художественная подсветка улиц и площадей, мостов и зданий подчеркивает красоту петербургской архитектуры, - отметил губернатор Александр Беглов.

Подсветка Николаевского дворца и модернизация освещения в историческом центре города связаны с ПАО "Газпром", напомнил градоначальник. Стратегический партнер Петербурга помогает реализовывать подобные проекты в том числе.

Впервые "Дворец великого князя Николая Николаевича" или Ксенинский институт, построенный в XIX веке, подсветили в 1967 году. Вплоть до 2022 года лампы вокруг дворца-памятника периодически обновляли. В этот раз силами ассоциации "Невский свет" на фасаде установили 33 светодиодных экономичных светильника общей мощностью 8 кВт. В сравнении с прежним оформлением, ламп стало больше, а вот электропотребление не увеличилось.