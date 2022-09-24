Закрывшееся со скандалом корги-кафе снова открылось в "Севкабель Порту"

Теперь псы будут приходить к посетителям только во время тематических лекций. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Корги-кафе в "Севкабель Порту", закрывшееся в августе после жалоб посетителей, снова открылось. Как сообщила в соцсетях владелица заведения, она учла ошибки и изменила формат кафе. Ранее гости сочли кафе контактным зоопарком и считали, что собаки нервничают от большого внимания посетителей.

- Изначально корги клаб хотелось открыть как заведение для ознакомления с породой, особенностями воспитания корги и подобного. Делали это впервые, столкнулись с ошибками, поэтому взяли паузу и позвали экспертов для того, чтобы выяснить все нюансы, - рассказала в соцсетях хозяйка кафе.

Теперь заведение заработает в формате тайм-кафе, где посетителям будут читать лекции о взаимодействии с собаками этой милой породы и проводить уроки для юных хендлеров. Сами псы будут находиться среди людей только во время лекций, чтобы показывать команды, заверила хозяйка.