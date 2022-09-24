СКА проиграл московскому "Динамо" в домашнем матче КХЛ

Следующим матчем петербуржцев будет игра с нижегородским "Торпедо". Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургская хоккейная команда СКА проиграла матч Континентальной хоккейной лиги московскому "Динамо". Матч завершился со счетом 1:2 в пользу гостей.

С этими соперниками петербуржцы встречались уже в третий раз, но последняя игра, в отличие от предыдущих, оказалась неудачной. В первом периоде СКА забил две шайбы за одну атаку - точными ударами отличился Дамир Жафяров. Во втором счет сравняли динамовцы, благодаря Эрику О`Деллу. Третий период закончился нулями для обеих команд. Решающей оказалась серия буллитов, а именно десятый бросок - победу москвичам принес Дмитрий Рашевский.

- Армейская успешная серия остановилась на отметке в девять выигрышей на старте сезона, - отметили в пресс-службе хоккейного клуба.

Следующая игра петербуржцев состоится на домашнем поле, 26 сентября СКА сразится с нижегородским "Торпедо". А москвичи вернутся домой и сыграют с омским "Авангардом".