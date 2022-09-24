Приморский район окутало дымом от крупного пожара

В пожаре никто не пострадал. Фото: t.me/Megapolisonline

Черный дым не на шутку обеспокоил жителей Приморского района вечером субботы, 24 сентября. Крупный пожар в Каменке заметили примерно в 18.37, столбы дыма было видно даже из соседних районов - тревожный пейзаж фотографировали, например, жители набережной Макарова.

Как сообщили в пресс-службе городского управления МЧС, в поле у дома №1 корпус 2 по дороге на Каменку вспыхнула хозяйственная постройка. Одноэтажное здание размером 50х60 метров горело на площади 500 квадратных метров и мощно дымило. К счастью, внутри в тот момент не было людей, обошлось без пострадавших

- В 20:12 пожар локализован. Сведения о пострадавших не поступали, - успокоили в МЧС.

К ликвидации огня привлекали 18 пожарных и четыре единицы техники. Причины возгорания спасатели не уточнили.