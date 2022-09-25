Дожди и холод принес новый циклон в Петербург 25 сентября

В понедельник в Петербурге слегка потеплеет. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Последние выходные сентября в Петербурге оказались под воздействием атмосферного фронта. Непогоду принес циклон, который пару дней назад заливал дождями европейскую часть России.

- В такой ситуации Северную столицу ждет облачная погода, а также пройдут дожди, - рассказал синоптик Михаил Леус в своем telegram-канале «Погода от шефа».

Температура воздуха в воскресенье, 25 сентября, в Петербурге составит +8, +10 градусов, по области +6, +11 градусов. Ветер северный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

В понедельник небольшие дожди пройдут лишь местами и станет на 3 градусов теплее.