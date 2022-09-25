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Общество25 сентября 2022 7:47

В Петербурге у особняка Кирштена появилось новое общественное пространство

Здесь восстановили историческую ограду, оборудовали детскую площадку, разбили газоны
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Сад уже открыт для посетителей. Фото: gov.spb.ru

Сад уже открыт для посетителей. Фото: gov.spb.ru

Новое общественное пространство появилось в Петербурге в Адмиралтейском районе. Власти отчитались о благоустройстве сквера на Рижском проспекте, 27. Участок попал в программу проекта «Твой бюджет», петербуржцы сами выбирали, какие участки в нее попадут. На территории сада находится бывший особняк Кирштена, построенный в 1878-1879 годах архитектором Гуном. Сейчас здание занимает Дом творчества «Измайловский». Территория была в запущенном состоянии.

- Не было дорожек, площадок, скамеек, урн. Ограждение вдоль Рижского проспекта было утрачено. Оставалась только полуразрушенная подпорная стенка. Из зеленых насаждений было несколько лип и каштанов, = рассказали в Смольном.

Работы провели на площади две тысячи квадратных метров. В саду разбили газоны, обустроили дорожки, восстановили историческую ограду, высадили 17 деревьев и 879 кустарников. В саду появились фонари. Плитка в сквере – аналог классической брусчатки, что подчеркивает историчность места.