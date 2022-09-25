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Общество25 сентября 2022 8:42

В Петербурге с 25 октября закрывается на реконструкцию станция метро «Чернышевская»

Ремонтировать ее будут полтора года
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Взамен власти пустили больше автобусов.

Взамен власти пустили больше автобусов.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге с 25 октября для пассажиров закрывается станция метро «Чернышевская». С этого дня там начнут переделывать вестибюль и менять эскалаторы, в будущем их будет четыре.

- Открыть станцию планируется в мае 2024 года, - уточняют в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Еще во время ремонта строители приведут в порядок фасады, входы в вестибюль и установят пандусы. Отметим, взамен станции метро, которой пассажиры не смогут пользоваться полтора года, власти пустили больше автобусов.