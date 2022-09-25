В Петербурге шестилетней девочке во время прогулки пробило голову бутылкой, прилетевшей из окна дома

На женщину завели уголовное дело по статье "хулиганство". Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге шестилетняя девочка попала в больницу после попавшей в голову бутылки. ЧП случилось в Невском районе 24 сентября. Как рассказали в пресс-службе МВД по городу, неизвестный выбросил бутылку и окна квартиры на Прибрежной улицы. Она то и попала в ребенка, который в это время гуляла с отцом на улице.

- Ребенка госпитализировали в лечебное учреждение в удовлетворительном состоянии. «По горячим следам» по подозрению в совершении данного преступления в своей квартире по тому же адресу задержана 51-летняя женщина, - отметили в пресс-службе.

На женщину завели уголовное дело за хулиганство, а позже суд выбрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.