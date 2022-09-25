В Петербурге в понедельник потеплеет на два градуса

Но дожди останутся еще и в понедельник. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В начале недели в Петербурге потеплеет на два градуса. Об этом заявил метеоролог Михаил Леус в своем telegram-канале «Погода от шефа». По словам синоптика, дожди и похолодание принес новый безымянный циклон.

- Северная столица попала под влияние атмосферного фронта, связанного с циклона, накануне залившим дождями центральные области Европейской России, - утверждает метеоролог.

В понедельник 26 сентября ожидается температура до +13 градусов днем. Но осадки никуда не денутся, начало недели будет дождливым, также как весь день воскресенья