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Общество25 сентября 2022 11:37

В Петербурге в понедельник потеплеет на два градуса

Синоптики утверждают, что в Северную столицу идет новый циклон
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Но дожди останутся еще и в понедельник.

Но дожди останутся еще и в понедельник.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В начале недели в Петербурге потеплеет на два градуса. Об этом заявил метеоролог Михаил Леус в своем telegram-канале «Погода от шефа». По словам синоптика, дожди и похолодание принес новый безымянный циклон.

- Северная столица попала под влияние атмосферного фронта, связанного с циклона, накануне залившим дождями центральные области Европейской России, - утверждает метеоролог.

В понедельник 26 сентября ожидается температура до +13 градусов днем. Но осадки никуда не денутся, начало недели будет дождливым, также как весь день воскресенья