Фонтаны в Петергофе выключат на зиму с 16 октября

Включат фонтаны только в апреле. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фонтаны музея-заповедника «Петергоф» отключат 18 октября. Об этом «КП-Петербург» рассказали в пресс-службе.

- Фонтаны отключат уже 16 октября, а снова их запустят уже весной, в апреле 2023 года, - уточнили там.

Напомним, в минувшие выходные в Петергофе состоялся Осенний праздник фонтанов. Мероприятия проводят каждый сентябрь, лишь последние два года его отменяли из-за коронавируса. В этом году зрителям показали мультимедийный спектакль, площадкой стал фасад Большого петергофского дворца. Темой шоу с иллюминацией и салютом стал Петр Первый, который начал в России музейное дело. Из-за большого количества желающих попасть на спектакль, праздник растянули на два дня. По предварительным прогнозам на него пришли около 30 тысяч зрителей.