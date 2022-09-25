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Общество25 сентября 2022 12:17

Фонтаны в Петергофе выключат на зиму с 16 октября

Затем в музее-заповедники их включат только весной
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Включат фонтаны только в апреле.

Включат фонтаны только в апреле.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фонтаны музея-заповедника «Петергоф» отключат 18 октября. Об этом «КП-Петербург» рассказали в пресс-службе.

- Фонтаны отключат уже 16 октября, а снова их запустят уже весной, в апреле 2023 года, - уточнили там.

Напомним, в минувшие выходные в Петергофе состоялся Осенний праздник фонтанов. Мероприятия проводят каждый сентябрь, лишь последние два года его отменяли из-за коронавируса. В этом году зрителям показали мультимедийный спектакль, площадкой стал фасад Большого петергофского дворца. Темой шоу с иллюминацией и салютом стал Петр Первый, который начал в России музейное дело. Из-за большого количества желающих попасть на спектакль, праздник растянули на два дня. По предварительным прогнозам на него пришли около 30 тысяч зрителей.