К поискам пропавших на Онежском озере петербуржцев подключили волонтеры

Пострадавших ищут чуть меньше суток. Фото: пресс-служба МЧС

В Карелии на Онежском озере продолжаются поиски без вести пропавших туристов из Петербурга. Сейчас к спасателям присоединились и волонтеры отряда «Лиза Алерт».

- На контроле находится проведение поисковых работ по поиску 3 человек на акватории Горской губы Онежского озера в Кондопожском районе, - сообщает пресс-служба МЧС по Республике Карелии.

Напомним, на Онежском озере 24 сентября перевернулась лодка. На борту было семь человек. Выжить сумели только трое, один мужчина погиб, а еще три человека, в том числе пятилетний ребенок, пропали.

На месте работают водолазы, которые ищут оставшуюся группу.